Klavani mänguvõimalused aina kasvavad

Matipi vigastuspausi pikenemine tähendab, et suure tõenäosusega usaldab Klopp algrivistuses Dejan Lovreni kõrval teise keskkaitsjana just Klavanit, kes on viimastes mängudes näidanud end väga soliidsest küljest. Klavan on Liverpooli algkoosseisu kuulunud viimases kolmes liigamängus ja kõik need kohtumised on võidetud, kusjuures Liverpoolile on selle aja jooksul löödud vaid üks värav.