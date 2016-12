Keele ootamatu käigu tõttu jäi tiitel Pärnule

Selveri tempomees Siim Ennemuist tõdes, et teda jäi väga häirima eilse pukikohtuniku, Pärnust pärit Risto Strandsoni tegutsemine. «Kui väljakul on kuus pärnakat ja üks veel pukis ka, siis on raske. Mind see täna ikka väga häiris,» sõnas ta. «Aga ega selle taha ainult pugeda ei saa, olime ise nõrgad ka. Kui tekkisid rasked hetked, siis hakkasime kohe pudistama.»

Keel vastas ka vastasleeri kiiritkale kohtunike osas. «Kaotama peab ka oskama, ma kuulsin siin mõne Selveri mehe suust juttu nagu oleks olnud kuus seitsme vastu. Sellega ma küll ei saa nõus olla. Meestele teenitud võit,» kommenteeris juhendaja.