Aina kasvav spordiimpeerium

1987. aastal austerlase Dietrich Mateschitzi ja tailase Chaleo Yoovidhya poolt loodud firmast on saanud praeguseks üks tuntumaid brände spordimaailmas. Ekstreem- ja mootorisport on Red Bulliga käinud kaasas algusest peale. Juba 1989. aastal asuti toetama näiteks austerlasest vormel-1 pilooti Gerhard Bergerit. Praeguseks on aga jõutud ka selliste traditsiooniliste aladeni nagu tennis, korvpall, kergejõustik, mäesuusatamine jne.

Red Bulli peamiseks strateegiaks on olnud noppida ülemaailmselt kokku andekad noorsportlased ning toetada seejärel nende teekonda maailma parimaks tõusmisel. Näidetena võib tuua vormel-1 neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli, MotGP kolmekordse maailmameistri Marc Marquezi jne.

Red Bulli puhul on võtmeküsimus olnud turunduses – nad ei ole kunagi müünud energiajooki, vaid on pakkunud hoopis imidžit ja elustiili. Energiajoogist on saanud lihtsalt selle elustiili osa, mõtestas nende edu lahti Sports Businees Exchange. Kõige selle tulemusena müüdi eelmisel aastal 5,96 miljardit purki Austrias välja mõeldud jooki. Firma tulu on samuti pidevas kasvus – viimati üle 5 miljardi euro aastas. See aga tähendab taas uusi spordiprojekte.