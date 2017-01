Kuhu investeerida 2017. aastal?

Nagu aastavahetuse aegu ikka, tuleb maailma finantsajakirjandus ka seekord investoritele appi ning jagab soovitusi, kuhu sel aastal investeerida. Refereerime siin valiku näpunäidetest.

USA investeerimisajakiri Barron’s kirjutas, et Ameerika aktsiainvestorid tegutsesid eelmisel aastal kodu ligi hoidudes hästi, sest sealsed börsid tegid ilusa tõusu, samal ajal kui Euroopa aktsiaturgu peegeldav indeks Stoxx 600 oli väikeses, üheprotsendilises languses.

Finantsajakiri prognoosib, et alanud aasta peaks olema soodne just Euroopa aktsiatele, arvestades nende dividenditootlusi, mis on üldiselt Ameerika Ühendriikide aktsiate omadest suuremad.

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom on suurim integreeritud fiks-side ja mobiilioperaator Saksamaal. Telekomifirma kõige väärtuslikumaks varaks peetakse tütarfirmat T-Mobile US. Mobiilioperaatorist T-Mobil omab Deutsche Telekom 65 protsenti ning see on ka üks atraktiivsemaid telekomi-, meedia- ja kaabeltelevisioonisektori ülevõtmisobjekte. Võimalikuks ülevõtjaks peetakse USA telekomihiidu Comcast. Teiseks variandiks on ühinemine USA suuruselt neljanda mobiilioperaatori Sprintiga, sest Donald Trumpi tulevase administratsiooni võimalik leebem monopolivastane regulatsioon võib selleks võimaluse anda.

Deutsche Telekomi aktsia hind oli aasta lõpus 16,35 eurot, hinna ja kasumi suhe (p/e suhe) on 13,07 ja dividenditootlus 3,36 protsenti.

Reutersi andmetel soovitavad 19 analüütikut Deutsche Telekomi aktsiat osta, 10 soovitavad seda hoida ning kaks analüütikut müüa.

Novartis

Novartis on Šveitsi suur ravimitootja, mille aktsia oli farmaatsiasektoris üks kehvemaid, sest selle hind langes eelmisel aastal viiendiku. Languse peamisteks põhjusteks olid probleemid silmahooldusvahendiga Alcon ja uue südameravimi Entresto oodatust aeglasem turuletulek.

Investeerimispanga Bernstein farmaatsiasektori analüütik Tim Anderson leiab, et mõlemad eelnimetatud probleemid on lahendatavad ning Entresto müük kasvab 2020. aastaks kolme miljardi dollarini aastas, võrrelduna 200 miljoni dollariga eelmisel aastal. Analüütik usub, et Novartise aktsionäride järgmise viie aasta keskmine tootlus saab olema kümme protsenti aastas.

Veerand Novartise tuludest tuleb kiire kasvuga arenevatelt turgudelt ning ulatuslikust koopiaravimite ärist.

Novartise aktsia hind oli aasta lõpus 69,08 eurot, hinna ja kasumi suhe 29,5 ja dividenditootlus 3,64 protsenti. Reutersi andmetel soovitavad aktsiat osta 11 analüütikut, 17 soovitavad hoida ja üks analüütik soovitab väärtpaberit müüa.

Unilever

Briti-Hollandi Unilever on Procter & Gamble’i ja Nestlé järel suuruselt kolmas tarbekaupade tootja maailmas.

Ettevõte ei ole küll nii tuntud kui tema peamised konkurendid, kuid selle aktsia perspektiiviks on just kiiresti arenevad turud, kust kontsern saab 60 protsenti oma tuludest. Unileveri portfelli kuuluvad tuntud brändid nagu Dove, Lipton, jäätised Ben & Jerry ja palju-palju teisi.

Kuna tegemist on kahe riigi ühisfirmaga, on aktsial ka kaks kodubörsi – Londoni ja Amsterdami börs.

Tegevjuht Paul Polman on hoidnud ettevõtte kulud kontrolli all ning keskendunud rohkem kodumajapidamistarvetele nagu seep ja pesupulbrid, mis on kiiremini kasvav sektor kui toit. Bernsteini analüütik Andrew Wood kirjutas hiljuti klientidele, et näeb selle aasta käibe kasvuks viis ning kasumi kasvuks üheksa protsenti.