Suur valimisteaasta toob hulgaliselt riske

Kui aastataguse Postimehe suure majandusprognoosi kommentaari pealkirjaks oli, et tuleb igav aasta, siis nüüdseks on selgunud, et polnud see nii igav midagi. Maailma mastaabis pakkusid põnevust Brexit ja Donald Trumpi valimine maailma suurima majanduse presidendiks, samuti suutis Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) erimeelustest üle saada ning jõudis koos päris mitme naftakartelli välise riigiga kokku leppida, et vähendab sel aastal musta kulla tootmist.