Ei mingit pohmelli, vaid ainult sport, ka 1. jaanuaril

PURJETAMINE. Mitmed Eesti ja teistegi riikide endised ja praegused tipp-purjetajad kogunesid pärast aastavahetust Pirital olümpiatule juures ja pidasid külmas vees maha omapärase mõõduvõtu. Idee autor, Laser-klassi olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo otsustas just 1. jaanuaril pidada purjetamise teatevõistluse, et propageerida tervislikke eluviise ja näidata noortele, et ka Eestis saab kehvades tingimustes treenida ja miks mitte ka võistelda.