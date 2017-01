Auhinnaga pärjatud Vassiljevil suurte valikute aeg

Vassiljev on aidanud Bialystoki Jagiellonia Poola liigas talvepausiks liidrikohale. Väravaküttide edetabelis on ta kümne tabamusega paremuselt teine mees, üheksa resultatiivse sööduga on ta vastavas kategoorias parim. Lisaks tuleb Eesti koondislasele Poolas regulaarselt erinevaid tunnustusi ja kiitusi.

Vassiljevit seob Bialystoki Jagielloniaga veel poole aasta pikkune leping. Praegu ongi põhiline küsimus, kas ta lahkub Jagielloniast juba jaanuaris raha eest või teeb ta seda suvel tasuta.

Praegune Poola liiga liider on teinud poolkaitsjale ka pakkumise kontrahti pikendamiseks, kuid nüüdseks on need läbirääkimised katkenud. «Arutasime asju. Võib öelda, et esimene ja teine faas õnnestusid. Kolmandaga tekkis paus,» tunnistas Vassiljev, kes täpsustas ka olukorda. «Pidi toimuma veel üks kohtumine asjade arutamiseks. Seda aga enam ei toimunud.»