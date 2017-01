Eriväelase põlvelöök oli amatööri staatuses Barutole liiast

MMA. Veidi enam kui aasta aega tagasi vabavõitleja karjääri alustanud Baruto on tunnistanud, et tegemist on tema jaoks hobiga ja spordi mõttes on ta amatöör. Baruto, kes on Jaapanis telesaadete tegemisega seotud, sai vana-aastaõhtul MMA-ringis kolme võidu kõrvale oma esimese kaotuse, kui jäi alla legendi staatuses horvaadile Mirko «Cro Cop» Filipovicile.