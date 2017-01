FC Flora uus peatreener on Arno Pijpers.

JALGPALL. FC Flora uus peatreener on Eesti jalgpallisõpradele vana tuttav Arno Pijpers, kellega klubi sõlmis aastase lepingu. Flora juhtkond loodab, et uus peatreener toob meeskonda vajalikku kogemust, mängulises plaanis soovitakse tasakaalu ründe- ja kaitsemängu vahel. Just viimane oli Flora möödunud hooaja suurim probleem.