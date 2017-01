Petrooleumilambiga kadunud maailma otsimas

Ühes pealtnäha mahajäetud hoones elav meesterahvas võttis matkajad vastu korraliku sajatusega. / Mihkel Maripuu

Kuigi suuremalt on Reile matkade korraldamise ette võtnud alles sel sügisel, on ta varem koostanud 15 retke kava pealinnas ja selle lähiümbruses. «Tegelikult saaks ägeda matka teha Narva Kreenholmi tehases, aga see on nii kaugel, et asi ei tasu ennast rahaliselt ära,» nendib matkajuht. Senistest on kõige populaarsemad olnud matkad Rummu vanglasse ja Koplisse.

Mahajäetud sõjaväeossa on tassitud ilmselt tonnide viisi prügi. / Mihkel Maripuu

Pärast kahetunnist retke olen kindel, et päevavalges ma Astangule tagasi ei lähe. Pole mul vaja seda viimase 20 aasta jooksul sinna tassitud laama ja läga näha, las jääda sellest linnadžunglist romantiline mälestus.

Aga võib-olla siiski peaks, sest kui uskuda matkajuhti, näeb tiikide ümbrus suvel välja kui troopiline vihmamets – erkrohelise vetikakihiga kaetud veesilm, mille kohal ripuvad lopsakad puuoksad. Pealegi väidab mu sealkandis elav tuttav, et Astangu metsast on võimalik korvide kaupa seeni välja tuua. Nii et mine tea.

Väidetavalt näevad tunnelladude juures asuvad tiigid suviti eriti romantilised välja. / Mihkel Maripuu

Paari aasta pärast pole sellist Astangut aga enam olemas, sest juba praegu kerkib sinna järjest korrusmaju ja ilmselt on osa meie matkarajast varsti kellegi magamistuba.