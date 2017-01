Bitcoin lõi taas särama

Bitcoin alustas ilusat tõusu juba mõned kuud tagasi ning tõusu põhjuseid on päris mitu: Hiina jüaani kursi langus, geopoliitilise ebakindluse kasv ning ka asjaolu, et üha enam professionaalseid investoreid on sellesse varaklassi investeerimas.

«Me näeme nullintressimäärast põhjustatud amokijooksu. Bitcoin on eluterve osutus sellele, et me ei pea tingimata hoidma dollareid või renminbisid (vabalt konverteeritav jüaan – toim), mis alluvad kapitalikontrollile ja kaotavad ostujõudu. See on pigem uus varaklass,» ütles telekanalile CNBC maailma ühe suurema bitcoin’ide börsi BTC China tegevjuht Bobby Lee.