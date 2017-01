Federer ja Nadal ihkavad 16. ja 9. kohalt välja rabeleda

TENNIS. Aastaid maailma tennise teravaimasse tippu kuulunud Roger Federer (35) ja Rafael Nadal (30) olid lõppenud aastal pidevalt hädas vigastustega ja nüüd on nad ATP edetabelis langenud vastavalt 16. ja 9. positsioonile. Oktoobris kukkusid mõlemad kunagised esireketid välja esinelikust. See oli viimase 13 aasta jooksul esimene kord, kui kumbki neist maailma nelja parima sekka ei mahtunud. Uue aasta alguseks on mõlemad aga tervise korda saanud, ihkavad oma kohad nooremate käest tagasi võita ja suurturniiridelgi veel sõna sekka öelda.