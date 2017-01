Eesti esikoht Euroopas HIV-diagnooside arvus inimeste kohta on üks meie traagilisemaid visiitkaarte ning me ei pruugi sellest niipea vabaneda, sest arstide sõnul ei suudeta meil HIV-positiivseid piisavalt tõhusalt üles leida. 30. detsembri seisuga on Eestis HIV diagnoositud 9492 inimesel ja just seda arvu kajastatakse vastavalt suurendatuna iga kuu kõikjal.