Maakonnad toetavad Pevkurit

Riigikogu liige Kalle Laanet kiitis, et tema arvates on laupäeval, 7. jaanuaril aset leidvate Reformierakonna esimehe valimiste eel võetud väga hea suund: seekord teiseks jääv inimene saab number kaheks ka valimiste võitja meeskonnas. Varem olevat olnud pigem nii, et kaotanud rivaalist sai võitja jaoks poliitiline laip, väitis Laanet, keda erakonna sees petakse pigem Kristen Michali toetajaks.

Juba sel laupäeval valib Reformierakond järeltulija endisele erakonnajuhile Taavi Rõivasele. Tallinnas toimuval suurkogul tehakse valik kahe endise ministri Kristen Michali ja Hanno Pevkuri vahel. Favoriidiks on seni peetud pigem Michalit, ent Postimehega vestelnud piirkondade juhtliikmete sõnul on Pevkuril maal tugev toetus.