Ebatüüpilised spordimehed vallutavad teleekraanid

2017. aasta nooleviske maailmameister selgus esmaspäeva hilistel tundidel, kui tiitli sai enda valdusesse hollandlane Michael van Gerwen, kes alistas finaalis skooriga 7:3 kahel eelmisel aastal võidutsenud šotlase Gary Andersoni. Van Gerwenile oli see teine suurvõit, maailma parimaks krooniti ta ka 2014. aastal.

Kui esmapilgul võib väita, et noolevise suurt kedagi ei huvita, siis rahvusvaheline meedia pöörab aastavahetuse paiku sellele aina enam tähelepanu. Nii võis teisipäeva hommikul Suurbritannia, Saksamaa, Hollandi ja veel mitme riigi suuremate meediakanalite spordikülgede esiuudise juures näha just van Gerweni pilti ja seal juures kirja, et selgus nooleviske maailmameister. Ka Eestis võisid fännid Viasat Sport Balticu vahendusel tiitlivõistlusele kaasa elada.

Televaatajate puuduse üle noolevise kurta ei saa. Jõulud ja aastavahetus on näiteks Inglismaal suur jalgpalli vaatamise aeg ja seetõttu on ka Premier League’i graafik ülimalt tihe, kuid noolevise kasvatab hoogsalt vaatajaarve. Eelmisel aastal vaatas Sky Sportsi ekraanilt finaali ligi miljon inimest.