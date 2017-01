Üürivõlglasest kunstnik tõstetakse tänavale

Aastal 2003 sai Lall linnalt üürile ateljeepinna Lai tänav 11 esimesel korrusel tingimusega, et seal on avatud ateljee, kuhu inimesed saavad sisse astuda ja kunstnikuga otse suhelda. Pikka aega asi toimiski, kuid paari aasta eest sulges ateljee külastajatele uksed ning siis hakkas tekkima ka üürivõlg, mis on nüüdseks kasvanud üle 15 000 euro. «Närvid ei pidanud vastu,» ütles kunstnik selgituseks.

Lall on tuntud kui Keskerakonna ja eriti just Edgar Savisaare äge toetaja ning meeleavaldustel osaleja. Tema viimane aktsioon oli iga nädal toimunud protestimiitingute seeria riigiprokuratuuri ees, kus nõuti Savisaare kriminaalasja lõpetamist. Tollest ajast seisab ateljee esikus peaaegu elusuuruses Savisaare siluett, kõhul prohvetlik kiri: «Järgmine võid olla sina!»