Rahvariiete eest peab hoolitsema nagu oma kalli lapse eest

Päris ühevanused komplekti kuuluvad rõivad siiski ei ole. «Muhu rahvariideseelik – mida muide nimetatakse siilikuks – on üle saja aasta vana ja minu vanaemale kunagi kingitud,» kirjeldab Jukk. Samuti on ehedad ja algupärased villane põll ning värvikirevad villased sukad, mis on samuti üle saja aasta vanad – need on naise vanaisa emaema omad.