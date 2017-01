NBA on dopingukants. Või ei ole? Mine võta kinni..

Küll on dopinguteema pidevalt õhus ja ka reaalsed vahelejääjad sealses pesapalliliigas MLB. NBA on MLB kõrval justkui pailaps. Millegipärast ei taha ka ükski USA suurem liiga Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri (WADA) dopingukoodeksit oma liigas täiemahuliselt rakendada. USAs on WADA käepikenduseks sealne antidopinguagentuur USADA, ent suured pallimänguliigad haldavad oma dopinguprogramme ise. Mis jätab teatavasti vabad käed liiga juhtidele otsustamaks, mida teha positiivsete proovidega.

Detsembri lõpus tekitas skandaali seoses NBA pallurite ja keelatud ainetega legendaarne treener George Karl, kes puudutab teemat peagi ilmuvas elulooraamatus. Karl ei too küll välja ühtki nime, ent väidab, et NBAs on see probleem tõsisem kui arvatakse. NBC Sports sai raamatu katkendeid enne selle ilmumist lugeda ja avaldas need. Karl kirjutab dopingu kohta: «Meil on põhjalikum dopingukontroll kui NFLis või MLBs, aga dopinguprobleem on ikka olemas. Ja see on teistsugune kui 30 aastat tagasi,» kirjutab treener.

Ta peab enda sõnul silmas nii-öelda tõsiseid dopinguaineid nagu steroidid, kasvuhormoon jms. «On ju ilmne, et osa mängijaid kasutab neid aineid. Mismoodi lähevad mõned mängijad vananedes üha paremasse vormi? Kuidas nad vigastustest nii kiiresti taastuvad? Miks käiakse kahe hooaja vahel Saksamaal? Ma arvan, et mitte hapukapsast söömas,» viskab ta õhku mitmed küsimused. «Ilmselt käiakse Euroopas uusimat ja raskesti avastatavat veredopingut manustamas. Kahjuks on dopingukütid alati petturitest sammukese maas,» jätkab Karl.