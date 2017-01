Gert Jõeäär harjub mõttega, et profikarjäär on läbi

«Olen juba harjunud mõttega, et minu profikarjäär on läbi. Lootus praegu mingit profiklubi leida on juba väga väike. Cofidise puhul teadsin juba mõnda aega, et nemad mulle uut lepingut ei paku, ja läbirääkimised teiste meeskondadega ei kandnud vilja,» tõdes Jõeäär telefoniusutluses Postimehele.