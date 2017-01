Kahe suure ja rahvusvahelise laupkokkupõrge

Tartu Ülikool ütles lepingu üles teisipäeval, võttis hoone ehitajalt enda kontrolli alla ja pani turvamehed uksele. YIT Groupi peakorter on Soomes, see tegutseb ka mitmes Ida-Euroopa riigis ja Venemaal. Siinne tütarfirma on YIT Ehitus, millega ülikool sõlmis ka mullu lepingu.

Tartu Ülikool on nimi, mida teatakse päris kindlasti ka YITi Soome peakorteris, igasugune kokkupõrge ajaloolise ülikooliga tähendab aga ettevõttele lisaks võimalikule rahakaole mainekahju.

Esimeses etapis tehti niisiis korda raamatukoguhoone ümbrus, millel on linlaste meelehärmiks endiselt YITi aiad ees. Teises etapis ehk 3. oktoobriks pidid valmis saama lugemissaalid, konverentsisaal, avatud hoidla ja fuajee ehk tavakülastajale mõeldud osa. Kolmandaks pidid korda saama keldrites olevad hoidlad ning neljandas ja viimases etapis veel mõned välitööd. Suhetele ülikooli ja firma vahel sai saatuslikuks tähtsaim ehk teine etapp.