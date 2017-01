Kikkpoksi trenn, kus lüüa ei saagi

Mittejõudmine ehk kehv füüsiline vorm ongi enamasti see, mis inimesed Mait Valge juurde trenni ajab. Ilmselt Eesti ühes kinnisemas, Einherjer K1ckboxing nime kandvas klubis käib vaid kümmekond inimest ja see tähendab, et treener jõuab kõigile tähelepanu pöörata.

Välja näeb see nii, et Valge liigub mööda puitpõrandaga spordisaali ringi, siin korrigeerib käe asendit, seal soovitab mõnd uut üldfüüsist treenivat harjutust ja kolmandas kohas vaatab, et üksteise peal harjutavad inimesed liialt hoogu ei sattuks.

«Nüüd tuleb tüdruk, kes on lugematu arv kordi Eesti meister ja rahvusvaheline tšempion. Ta on 16 aastat trenni teinud, aga enam ei võistle,» ütleb Valge ja nookab ühe preili suunas. «Trennis käib ta selleks, et aidata ühel 16-aastasel tüdrukul tšempioniks saada.»

Üle askeetliku spordisaali läheneva neiu nimi on Eve ja minu vanaema ütleks teda nähes: «Söö ometi, lapsuke!» Kuulsusrikka võitlusmineviku asemel võiks teda kahtlustada näiteks sügavas huvis Pilatese ja aeroobika vastu.

«Kümne aasta jooksul on olnud kaks-kolm tüdrukut, kellega Eve on poksinud rohkem kui korra. Ülejäänutega on nii, et nad tuuakse võistlusele kohale, pekstakse nagu lihatükki ja siis neil läheb isu ära. Nii ongi nad spordile kadunud ja kogu aeg on vaja üha uusi ja uusi peale tuua. Viimane kord, 2014. aastal, tuli Eve meistriks nii, et finaalivastane keeldus ringi tulemast. Mõistlik treener, saan temast täiesti aru,» ütleb Valge. Üritan seepeale mitte mõelda, mismoodi nägid pärast võistlust välja need, kes olid sattunud treenima nende vähem mõistlike treenerite juurde.

«Eve kõige kiirem matšivõit on kas 23 või 24 sekundiga. Ta pani vastasele jalaga nihukse paugu vastu pead, et tüdruk kukkus kokku, hakkas nutma ja oligi kõik. Esimeses raundis,» rõhutab Valge. Noogutan heakskiitvalt ja üritan Evele mitte jalgu jäädes «oksenurga»* poole nihkuda.

Ja olgem ausad, «oksenurk» ehk võimlemismattide, kangide ja kõikvõimalike muude piina… vabandust, trennivahenditega varustatud ala ongi algajale paras koht. Esiteks sellepärast, et kikkpoks nõuab tugevaid lihaseid ja ülihead vastupidavust ning kirglikult Youtube’ist autosaadete vaatamine ei arenda kumbagi.

Kuna jalaga poksikoti tagumine nõuab aju ja kõigi jäsemete koostööd, tuletab see koordinatsiooniharjutus meelde põhikooliaegsed peotantsutunnid. / Liis Treimann

Teiseks seetõttu, et kui inimene viitsib peaaegu pool aastat tegeleda trennis peamiselt üldkehalise ettevalmistusega – kusjuures ainus kokkupuude poksikotiga on siis, kui ta seda trenni alguses üles riputab ja lõpus maha võtab –, annab see tunnistust teatavast kogusest tahtmisest ja püsivusest. Ja selline asi juba vihjab treenerile, et tal on mõtet hakata huvilisele poksimise algtõdesid õpetama.

Pärast üldfüüsilise noorteaja lõppu hakatakse harjutama tehnikat. «Ma ei kannata seda, kui nad valesti poksivad! Isegi kui nad võistlema ei hakka, siis tahan, et nad õpiks tehnika ära, mitte et vehiks nagu tuuleveskid filmides või tänavakakluses,» ütleb Valge.