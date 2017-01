Kahe jalaga maa peal püsiv koondis tõi naeratuse näole

Eesti kuni 18-aastaste noormeeste korvpallikoondis on saanud rohkelt tähelepanu ja see pole tulnud asjata. Ühte vanuseklassi on sattunud rida andekaid noormehi, kelle ühine eesmärk on tõsta Eesti uuesti Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni. Kaks aastat tagasi saadi sellega U16-klassis hakkama ja võrreldes selle ajaga on mitmed põhitegijad sammukese edasi astunud. Aga nagu märkis koondise peatreener Vaido Rego, siis kriitikameelt ei tohi ära unustada – suvel tuleb kodusel U18 EMi B-divisjoni finaalturniiril näidata oluliselt küpsemat mängu.