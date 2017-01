Kalev jäi võõrsil VEFile alla

Väga ühtlaselt skoori teinud võitjatele tõi Martins Meiers 15 punkti, Janis Blums lisas 14 punkti ja Mareks Mejeris 13 punkti. Nii Armands Škele, Arnas Labuckas kui ka Kristopher Richard said protokolli kirja 10 punkti. Statistiliselt jäi lauavõitlus küll 42:42 viiki ja ka ründelaudu võtsid nii Kalev kui ka VEF 14, kuid just sealt said lätlased korduvalt kergeid punkte.

Kalevi parim punktitooja oli 18 punkti visanud Demonte Harper, kes võttis lisaks kaheksa lauapalli ja andis neli korvisöötu. Neli kaugviset tabanud Erik Keedus kogus 14 ja Sten Sokk 11 punkti, Cedric Simmons võttis lisaks kuuele visatud punktile 14 lauapalli. Kalevil on nüüd tabelis kaks võitu ja üheksa kaotust, VEFil viis võitu ja viis kaotust.