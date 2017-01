Parklatesse laokile jäänud ostukäru võib autoomanikule põhjustada suure remondiarve. Foto on illustratiivne.

On üsna ebameeldiv, kui parklas auto juurde minnes näed sellel hiljuti tekkinud mõlki ja süüdlast ei paista kusagil. Pole võimatu, et selle on tekitanud näiteks tuulega veerema pääsenud ostukäru.