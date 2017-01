Iseteadlikud maailmarändurid Nõlvak ja Tiisaar – kodutud, ent sihikindlad

Nagu Rahvusvahelisele Võrkpalliföderatsioonile (FIVB) kombeks, on ka selle hooaja eel täiesti ümber tehtud nii võistluskalender kui MK-sarja peale saamise süsteem. Enam ei ole riiklikel alaliitudel MK-punkte, vaid iga teenitud punkt läheb mängijatele individuaalselt. Kontinentaalsed karikasarjad annavad aga sel aastal oluliselt vähem MK-punkte, seega võib oodata suuremat tunglemist FIVB turniiridele. Kuna sinna saab ka vähem paare kui eelmise süsteemiga, on teadmatust omajagu. Kusti Nõlvak rääkis, kuidas mehed Austraaliasse sattusid ja mida uuelt hooajalt oodatakse.

Mõte Austraaliasse minna oli juba eelmisel aastal, ent nüüd võtsid eestlased ise sealsete mängijatega ühendust ja uurisid treeningvõimaluste kohta. Phuketist lennati 1. jaanuaril Austraaliasse, kus hetkel treenitakse Adelaide’s koos sealse koondisega. «Siin võeti meid väga hästi vastu ja treeningtingimused on meie silmis ideaalilähedased,» tõdeb Nõlvak.

«Hetkel elamegi ühe mängija, Zachary Schuberti kodus, magame ühes toas põrandal, aga treeningtingimused mitme treeneri pilgu all on suurepärased. Talveks Austraaliasse lendamise pluss oli veel see, et saame siin ka võistluskogemusi koguda kohalikku rannavolle tuuri mängides, mis algab juba 14. jaanuaril siinsamas Adelaide’is ja lõpeb veebruari teises pooles,» kirjeldab Nõlvak tingimusi. Siis algabki FIVB World Tour ehk MK-sari.