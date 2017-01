Ferrari loodab Mercedese edu saladuse keelatuks kuulutada

Vormel-1 sarjas on juba aastaid keelatud aktiivvedrustus ja 2014. aasta keskpaigast alates ka FRIC-vedrustus. Mida see tavainimesele mõistetavas keeles tähendab? 1993. aastal Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) otsusega lõplikult sarjast kadunud aktiivvedrustuse puhul juhtis vedrustuse komponente arvuti – tööpõhimõttelt samasuguse süsteemi leiavad paljud lugejad praegu oma igapäevaauto küljest. FRIC on Mercedese leiutis 2011. aastast ning selle tähekombinatsiooni taga peidab end mehaaniliselt omavahel ühendatud esi- ja tagavedrustus.

FRIC on juba kaks ja pool hooaega keelu all olnud, kuid konkurentide arvates on Mercedes välja töötanud süsteemi, mis annab sama efekti. Pole mehaanilist ühendust ja pole ka arvutikiipi, kuid konkurendid kahtlustavad, et nii Mercedese kui ka Red Bulli hüdroakumulaatoril põhinev süsteem on võimeline energiat salvestama ja hiljem kasutama – sellisel juhul oleks aga ju tegu otsekui hüdraulilise miniarvutiga.