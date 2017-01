Perearstidel on uuringute tegemiseks senisest vähem raha

. «Meile on lubatud, et uurimisvõimalused jäävad vähemalt eelmise aasta tasemele, mitte ei vähene,» ütles Vallikivi. Arsti sõnul on haigekassa palunud perearstide seltsi juhatusel tohtritele kinnitada, et uuringuid tellides ei tule koonerdada. «Meil ei ole näha ühtegi realistlikku rida, kuidas pearaha võiks tõusta ja uuringufond taastuda,» tunnistas arst.