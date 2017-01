Kui keegi väidab, et ministrite ringreisid stiilis «härra minister asju vaatamas» on mõttetud, et mitte öelda riigi raha raiskamine, siis siseminister Andres Anvelti eilse kagupiiril käigu kohta nii kindlasti öelda ei saa. Nimelt tuli samal ajal, mil minister kaaskonnaga politsei- ja piirivalveameti (PPA) lennusalga kopteriga Luhamaa piiripunktist naasis, Piirisaarelt teade: raske terviserikkega inimene vajab abi.