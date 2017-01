Mäesuusalegend tõmbas kummalisel viisil karjäärile joone alla

2014. aastal Sotši olümpiamängudel kaks kuldmedalit ja 2010. aasta Vancouveri mängudel kaks hõbemedalit võitnud Maze on oma nime suurte tähtedega mäesuusatamise ajalukku kirjutanud.

Lisaks olümpiamedalitele on ta võitnud neli MM-tiitlit ja ka MK-sarjas on tema nimel mitmed väärikad rekordid. Hooajal 2011/13 kogus ta 2414 punkti, mis tähistab läbi aegade rekordit – eelnevalt kuulus tippmark täpselt 2000 silmaga hooajast 1999/2000 legendaarsele austerlasele Hermann Maierile. Tol edukal hooajal kogus Maze MK-sarjas auhinnaraha 655 000 eurot ja ka see summa on läbi aegade rekord.

Suurte saavutustega sloveenlanna otsustas oma karjäärile punkti panna kodumaal Maribori MK-etapil suurslaalomis. Täpselt samas kohas oli ta MK-debüüdi teinud 2. jaanuaril 1999. aastal 15-aastaselt.