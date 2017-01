Koondise pidev järelkasv võib varsti peatuda

Kõige säravamaid esitusi on viimasel ajal näidanud aga Toomas Jasmini käe all tegutsev U17 koondis, kes sai viimasel EEVZA etapil jagu Venemaa eakaaaslastest ning tuli Venemaa järel ja Poola ees teiseks.

Jasmin ütleb, et on Tali väitega nõus ja viis aastat paistavad hooletud, sest siiani pidevalt hoitud korralik tase säilib. «Pärast 2001. aastakäiku tase langeb. Ei Pärnus, kus ma ise töötan ega ka mujal Eestis pole sellest aastast edasi seis enam kiita,» tõdeb Jasmin. Ühest põhjust sellele ei tea ei tema ega keegi teine. «Oleme sellest teiste noortetreeneritega palju rääkinud, et mis see põhjus on, aga ega seda keegi öelda ei oska. Võib-olla peavad noortetreenerid ise ka peeglisse vaatama,» arutleb Jasmin.