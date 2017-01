Soome treenerid on noortekoondise juhendaja vallandamise tõttu ärritunud

Nüüd võttis sel teemal sõna ka endine Soome täiskasvanute koondise peatreener Erkka Westerlund, kes kirjutas riigi spordijuhtidele pika kirja, kus toob teravalt välja, et treenerite suhtes puudub igasugune austus.

Ta leiab, et Rautakorpi vallandamine näitab ka noortele mängijatele, et neid ei usaldata. «Keegi isegi ei rääkinud Rautakorpiga vallandamisest. Soome hokis on palju head, ent see on samm tagasi. Kui hakkame NOORTE sporti mõõtma ainult tulemustega, siis ei pea olema ennustaja, et näha, kuhu meie tippsport teel on,» jätkab Westerlund.

«Küsimus on selles, kas noor sportlane võtab vastutuse enda ja oma meeskonna ees. Noorte MM on mängijate jaoks väga oluline turniir, mis saab ka väga suure meediatähelepanu. Aga tegu on noorte, oma karjääri alguses olevate hokipoistega. Treeneri vallandamisega keset turniiri näitab hokiliit, et mängijad ei pea millegi eest vastutama, vaid süüdi on ainult treener,» viitab ta alaliidu möödalaskmisele.