Jalgpallirevolutsionäär Infantino kõigub agaruse ja ogaruse piiril

Täna peaksid Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu (FIFA) 211 liikmesriiki kõigi eelduste kohaselt heaks kiitma plaani, mille kohaselt kasvab 2026. aasta MMil osalejate arv 48-ni. Tegu pole aga sugugi ainsa uuendusega, mille FIFA on uue presidendi Gianni Infantino juhtimisel läbi viinud või kavatseb viia. Infantino soov alaliidult Sepp Blatteri ja tema kaaskonna poolt aastate jooksul tekitatud kehva mainet raputada on muidugi mõistetav, ent punktile, kus agarust võib hakata nimetama ogaruseks, on jõutud ohtlikult lähedale.