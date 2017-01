«Tegelikult oleksin ikkagi hääletanud Kelly Sildaru poolt. Ta on muljetavaldav. Ta on 14-aastane ja parim suusataja maailmas. Ta on suurepärane.»

Maineka Prantsusmaa spordiajalehe L'Equipe ekstreemspordiosakond valis aasta parimaks sõitjaks prantslase Kevin Rollandi. Kui freestyle-suusataja Rollandi käest uuriti, kelle tema oleks parimaks valinud, siis nimetas ta Kelly Sildaru nime.