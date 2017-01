Kuum trend: päikesegeneraator

Käes on kõige pimedam ja energiavaesem aeg, nii et moeteraapia tuleb igal juhul kiiremas korras appi võtta! Esimese hooga tõstad endal tuju hea mitu kraadi. Seejärel tunned vähem külma ja kogu see hall masendus ei ajagi enam närvi. Ja kolmandaks – sinust saab ühiskondlik heategija, kelle nägemine igal vastutulijal suunurgad ülespoole venitab.

Olen juba aastaid veendumusel, et kõik need inimesed, kes teiste päevi rõõmsamaks muudavad, võiksid selle eest preemiat saada. Erksate ja heledate värvide kandmine südatalvel on just selline kiiduväärt tegu, mis tuleb kasuks kõigile. Paraku näitab tumedalt tuim tänavapilt ilmekalt, et siinkandis pole see tänuväärne töö tasustatud… No ärgem tehkem sellest välja, investeering paremasse tujusse on ka alati väga tulus. Ning kollasest võimsamat vahendit siin pole!

Punaste vaipade parimad

igaüks on tegelikult loodud säravaks ja õnnelikuks ning väärt pilguga pai saama – kanna kollast ja kõik see juhtub.

Kiire pilk hiljutisele Kuldgloobuste galale kinnitab kollase tooni triumfi. Selge see, et ükski superstaar ei lähe punasele vaibale tagasihoidlikult hiilima, kõik püüavad parimad välja näha, üksteist varju jätta ja tähelepanuloorbereid lõigata. Kõige paremini läks trikk korda just nimelt kollast kandes. Kes see enam märkab monokroomsete visandite kahvatuid etteasteid, kui ruumi astub sisse päike ise!

Blond Reese Witherspoon, brünett Maisie Williams ning supertõmmu Viole Davis nägid leekivalt elurõõmsas toonis võrratud välja. Kindel tõestus, et igas värvigammas, kasvus ja kaalus kaunitarid võivad selles toonis sädeleda. Oot, kas kollane ei tee mitte kandjat suuremaks? Tõsi, puhtalt värvioptikale toetudes saad tõesti veidi kaalu juurde. Aga mis loeb mõni gramm kogu selle sära ja positiivsuse kõrval, mis samuti kandjale osaks langeb! Suurepärane näide, kuidas kullakarva toonid ja kurvid imehästi kokku sobivad, oli lapseootel Natalie Portmani kleit.

Keegi ei peida enam beebikõhtu tumedate toonidega, Natalie Portman särab päikeselises Prada kleidis ja näitab maailmale uhkusega oma õnnelikku ooteaega. / Scanpix

Heledapäisele Reese Witherspoonile sobib enim kraadi võrra pastelsemat tooni kollane, mis paneb kauni näitlejanna tõeliselt sädelema. / Scanpix

Trendikalt ühte õlga paljaks jättev lõige ning säravkollane toon – täistabamus tähelepanu! Viola Davis kannab Michael Korsi õhtukleiti. / Scanpix

«Tere hommikust, armas maailm, ma tahan sulle hästi paista!» Päris hea mõte päeva alustamiseks, igaüks võib selle Louis XIV-lt pihta panna ning end positiivsuse lainele häälestada.

Päikesekillud moelavalt

Uskuge, punase vaiba tähtsündmustele ei satu ilmaski juhuslikke toone – need on alati ka uue hooaja peamised trendivärvid. Kollane kuulub saabuva kevade moelemmikute esikolmikusse. Aga milleks oodata ja talvekuud niisama kurvalt maha kopitada? Kõige moekam on olla moes sammuke ees! Mõjukaimatest maailma moelavadest jäid kollasest sähvatusest puudutamata vaid üksikud, toon tõusis esile nii Milanos, Pariisis, New Yorgis kui ka Londonis. Eesti moeloojate esitletud kevadkollektsioonides on samuti kollane täiesti olemas. Proovi näiteks Emilio Pucci sportlikku puhast optimismi või Rick Owensi kergelt põlenud kuldkollast, Valentino õhulisi kollaseid haldjaid või Junya Watanabe mässulisi punk-päikesekiiri.