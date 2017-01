Kreeka ime leidis tee ameeriklaste südamesse

Praeguse seisuga pääseks Antetokounmpo NBA Tähtede mängu algviisikusse ja kui suurepärane hoog ei rauge, siis on tal hooaja lõpuks koht olemas ka mõnes NBA sümboolses viisikus ehk vähemalt 15 parema mängija seas.

Kreeka koondislane on kiirelt võitnud ka fännide südamed, sest Tähtede mängu esimeste hääletustulemuste järgi on temast rohkem poolehoidu kogunud vaid LeBron James, Kyrie Irving (mõlemad Cleveland Cavaliers), Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ja Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder). Kõik peale Antetokounmpo on USAs olnud juba pikalt esimese suurusjärgu tähed ja kannavad superstaari nimetuse auga välja.

Ajalugu on näidanud, et Tähtede mängu algviisikusse pääsemiseks tuleb olla populaarne kas USAs või Hiinas (Yao Ming!), muu maailm ei suuda hääletustulemusi oluliselt mõjutada. Tõsi, grusiin Zaza Pachulia on erand, mis kinnitab reeglit. Pachulia oleks läänekonverentsis äärepealt juba mullu algviisikusse valitud, aga terve Gruusia rahva pingutused ikkagi vilja ei kandnud.

Nüüd on grusiinid veelgi hoogu juurde lisanud – Pachulia asub läänekonverentsi eesliinimängijate seas teisel kohal. Õnneks suutis NBA juhtkond anda ennetava vastulöögi ja piiras rahva võimu.