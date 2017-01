Taavet Hinrikus: tahame kõik teha midagi, millel on suurem mõte

Hea töö, napilt veerand minutit! Aga enne meie intervjuud küsisin toimetuses kolleeg Nils Niitralt, kes valiti tunamullu Eesti aasta ajakirjanikuks, milles seisneb TransferWise’i äri iva, ja ta ütles, et see on mingi bisnutt, mis aitab rahal mõnusamalt liikuda.

(Naerab.) Päris hea kirjeldus.

TransferWise on tegutsenud viis aastat. Oleme kõik sellest kuulnud, aga kuidas ärimudel täpselt töötab, siiski ei tea. Miks see võtab nii kaua aega, et inimestele selgeks teha, kuidas te äri tegelikult toimib?

Arvan, et inimesi tegelikult ei huvita see. Inimesi huvitab, et nad saaksid hea ja ausa teenuse: et raha jõuaks kohale kiirelt, et teaksid, et sind keegi, nagu sa ütlesid, lohku ei tõmba.

Kui keeruline oli investoreid otsides neile selgeks teha, mida te Kristo Käärmanniga teha plaanite? Selleks on ju vaja inimesi kõvasti veenda, et nad võõrastele raha annaks.

See oli üsna lihtne. Kuna tegime raske töö ise ära.

Kui sa kirjutad 40 lehekülge äriplaani ja lähed investori juurde, et tahaks teha mingit vidinat, on see väga raske – investor vaatab, et f***, 40 lehte, miks ma seda lugema peaksin, näita mulle oma vidinat. Sa ütled, et mul vidinat pole, mul on vaja raha, et teha vidin. See on nokk kinni, saba lahti.

Me tegime teistmoodi: tegime oma vidina, TransferWise’i valmis, käivitasime selle ja näitasime ära, et inimesed kasutavad seda uuesti ja uuesti, jäävadki kasutama, sest teenus on nii hea, ja alles siis, umbes aasta hiljem, läksime investoritega rääkima. Et näete, siin on meie esimesed kasutajad, kui tahate, helistage neile. Siis laud pöördus ja oli meie valida, kellelt me raha tõstame. Saime kokku panna väga huvitava komplekti investoreid, kelle kohta arvasime, et nad saavad meid tulevikus aidata. Nende hulgas oli esimesi näiteks Max Levchin, [rahvusvahelise veebimaksesüsteemi] PayPali üks asutaja.

Kui palju annab see alustavale firmale usaldusväärsust ja kindlust juurde, kui sellised tuntud investorid nagu Richard Branson ja Peter Thiel oma raha mängu panevad?

See on igal pool tavapärane, et kui oled tundmatu tegija, tekitad endale assotsiatsioonide kaudu usaldust juurde. Räägime kas või automarkidest: me usaldame Volkswagenit rohkem, kui usaldasime kaugelt maalt tulnud Hyundaid, kui see hakkas esimest korda Eestis autosid müüma. Me n-ö laenasime samamoodi usaldust oma investoritelt, sest Bransonil ja Thielil on usaldust. See on muule maailmale olulisem kui mulle endale. Mulle on oluline see, et saan Richardile või Peterile helistada, kui on mingeid probleeme, kus nemad on kõige paremad aitama.

Räägime usaldusest. TransferWise tegi paar aastat tagasi kurikuulsa pesukampaania. Tead, miks mina ei oleks seda teinud?

Ei.

Sellepärast, et rahaasutus peab olema hästi korrektne, isegi range, väga tõsiseltvõetav. Kui firma töötajad võtavad end Londonis pesu väele, siis see väga usaldust ei tekita.