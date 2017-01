FBI arreteeris Volkswageni ühe juhi

Ajaleht The New York Times kirjutas, et USA uurimisorganite jaoks oli Schmidti arreteerimine õnnelik juhus. Suurem osa Volkswageni vastutavatest isikutest on Saksamaal, mistõttu on neid üle kuulata päris keeruline, sest Saksamaa ei anna üldjuhul oma kodanikke välja. Miks Oliver Schmidt otsustas riskida ja Ühendriikidesse sõita, on ebaselge.