Pangas kääriv vaidlus ootab lõpplahendust

«Seal on ületunnid, koondamishüvitised ja ametiühingu osalemine töölepingu tingimuste ehk siis nende soodustuste muutmisel või äravõtmisel,» kirjeldas Tiina Kukk, Nordea ametiühingu üks kolmest usaldusisikust, mis on need punktid kollektiivlepingus, mille suhtes ei ole panga töötajad juhtkonnaga ükssmeelt leidnud ja mis ajasid 20 Nordea Eesti töötajat möödunud laupäeval ka Rootsi peakontori ette piketeerima.

Samal ajal jõudis avalikkuse ette ka Nordea Eesti juhi Gerd Mülleri töötajatele saadetud kiri, kus pangajuht ütles, et kuigi ametiühinguliikumine on tema jaoks uus kogemus, ei kujutanud ta seda sellisena ette. «Kogu tegevus on tänaseks ületanud Nordea ja Eesti piirid ning kahjustab ka juba uue panga mainet,» märkis Müller.

Ka rõhutas pangajuht, et olukorras, kus kollektiivlepingud ei ole Eesti finantssektoris tavaks, nõuavad ametiühingu esindajad hüvesid, mis erinevad Eesti tööjõuturust ja äripraktikast.