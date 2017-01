Kustus lootus Kanepit Eesti naiskonnas näha

Maailma edetabelis hetkel 470. kohta hoidev kauaaegne Eesti esireket, ent viimastel aastatel tihti vigastustega kimpus olev Kanepi pidi ka eelmisel aastal naiskonnast eemale jääma, siis segas võistlemist Epsteini-Barri viirus.

Viimati esindas Kanepi Eesti naiskonda 2015. aastal, mil ta koos Kontaveidiga Eesti tagasi esiliigasse vedas. Siis oli tema edetabelikoht 48. Kuigi korralikult pole Kanepi treenida saanud juba väga pikka aega, ei ole ta reketit lõplikult varna riputanud ja loodab veel mõnda aega sportlase elu elada, vaatamata sellele, et sai lõppenud aastal pidada vaid 15 matši.

Koondise kapten Märten Tamla lootis veel oktoobris, et Kanepi saab naiskonda aidata, ent nüüdseks on see lootus kadunud. «Suhtlesin Kaiaga eelmisel nädalal ja ta ütles, et veebruari alguses võistlemine pole mõeldav,» ütles Tamla. Kanepi on praegu Eestis ja tegeleb peamiselt füsioteraapiaga, tenniseväljakul pole ta Tamla sõnul treeninud juba pool aastat. «Kannad valutavad ikka ja korralikku trenni ta hetkel teha ei saa. Samas üritab ta sellest seisust veel välja tulla,» kinnitas Tamla.