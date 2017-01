Eesti Antidopingu juhi Elina Kivinuki sõnul tähendab teisipäeval teatavaks saanud 19 riigi antidopingu agentuuri nõudmine visata Venemaa maailma spordisüsteemist välja seda, et teemaga on vaja edasi liikuda. «Tähtis on see, et teema ei vajuks niisama ära, vaid toimuksid teatud muutused ja sport saaks puhtamaks,» lausus ta. Nõudmisega liitunud riikide hulgas on ka Eesti.