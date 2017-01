ABB töötajate transporti kasutab igapäevaselt 600 kuni 650 inimest, kelle kodunt tööle ja tagasi koju toimetamiseks on käigus 18 bussi, mis läbivad iga päev 1761 kilomeetrit.

Tööandjad saatsid esmaspäeval rahandusministrile ettepaneku erisoodustusmaksu täielikuks kaotamiseks töötajate transpordilt. Rahandusministri sõnul on võimaliku seadusemuudatuse analüüs neil juba töös ja varaseim aeg, millal see kehtima võiks hakata, on 2018. aasta.