Urmas Reinsalu ja Hanno Pevkur mullu septembris Tallinna vangla näidiskongis. Tollal olid nad kolleegid valitsuses, nüüd on Pevkur üks justiitsministri viimase algatuse suurimaid kriitikuid.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) ütles eile riigikogu ees, et kuigi korduvalt vahele jäänud roolijoodikutele on praktikas ka praegu ette nähtud vabadusekaotus, karistavad kohtud neid pigem tingimisi ja vaja on kriminaalpoliitika muudatust.