Raul Mustast sai omade ees viimaks võidumees

Must tunnistas, et kodupubliku ees on alati suur tahtmine hästi esineda ja sealt need pinged tulevad. «Kolm on kohtu seadus! Lõpuks tuli ära. Minu ja treener Mart Siliksaare jaoks oli see võit üks suur eesmärk. Eriti oluline on minu jaoks, et suudaksin tasavägiseid mänge hästi mängida. Ja seekord suutsin seda kolmel korral. Mõneti on hea meel, et mäekõrguselt kellestki üle ei olnud, seda magusam on turniirivõit,» rääkis Must.