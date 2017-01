Nurmsalu jalg on veel nõrk ehk ees ootavad jõusaal, hüpped ja puhkus

Poolas Wislas oli kavas kaks etappi, millest esimesel eestlane lõppvõistlusele ehk 50 parema sekka ei murdnud, kuid teisel oli Nurmsalu juba täieõiguslik lõppvõistluse mees ja kirja läks 45. koht. Seejuures kvalifikatsioonis oli ta 25. (MK-sarja kümme paremat pääsevad otse lõppvõistlusele).

«Hea nädalavahetus. Numbriliselt sportlikku tulemust taga ei ajanud. Oli vaja teada saada, kus paikneme,» rääkis Nurmsalu kahest jõuproovist. «Kõik võistluste juurde kuuluv oli vaja taas omal nahal järele proovida: kombinesoonid, suusad ja erinevad kontrollid. Oli korralik kool.»

Wislas sai eestlane kätte ka uued suusad – Nurmsalu lendab nüüd mägede kohal lumelaudadega, millel ilutseb Verivoxi logo. Edasist silmas pidades sai kogutud olulist infot enda valmisoleku kohta. «Tehniline pool on hea. Füüsis aga veel nõrk,» loetles ta. «Trenni on kõvasti raiutud. Kehakaal on isegi madalam kui 2014. aastal Oslo MK-etapil 6. kohta saavutades. Jalg on veel nõrk. Tõuge vajus ära. Sellest seisust on lihtne edasi minna – tuleb treenida jalga.»