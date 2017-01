Kindel Klavan kinnistas oma positsiooni, Matip FIFA küüsis

«Võitles hästi ja kogus mängu jooksul enesekindlust. Tegutses ka palliga hästi, kui kohati tugeva surve alla jäi,» kiitis klubi tegemisi pingsalt jälgiv Liverpool Echo Klavanit.

Klavan on sel hooajal nüüd 21st Premier League’i kohtumisest kaasa teinud 11. Praeguses seisus tundub, et eestlane püsib ka edaspidi põhirivistuses. Vigastusest on taastunud küll hooaja alguses põhikeskkaitsja rolli täitnud Joel Matip, kuid praeguse seisuga ei luba Rahvusvaheline Jalgpalli Liit FIFA teda väljakule.