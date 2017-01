Eestlased asuvad Singapuri võõrtööliste haljamal oksal

«Immigratsioon on üks Singapuri peamisi edutegureid, see on ka üks riigi majanduskasvu ja jätkusutlikkuse alustalasid,» märkis EASi Singapuri välisesindaja Indrek Pällo. 2015. aastal oli Singapuri SKT inimese kohta IMFi andmetel 85,382 dollarit aastas, Malaisial, kes singapuri 50 aasta tagasi liidust välja viskas, poole vähem.

Kristjan Kangro, kes läks Singapuri tööle 22-aastaselt, kinnitas, et kõrgepalgalise spetsialisti tööloa saamine oli keeruline ning avaldust lükati esimesel korral tagasi, sellele esitati appelatsioon, mis lükati tagasi ning alles kolmandal korral sai ta jaatava vastuse. Peamine probleem oli tema sõnul vanus, kuna eelmine finantsjuht, kelle ameti ta üle võttis, oli olnud temast 20 aastat vanem. Ka teised töökaaslased olid temast märksa eakamad.