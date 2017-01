Rannavolle elule ärataja suurim küsimus: kust leida raha?

Alates jaanuarist on Eesti Võrkpalliliidus palgal eraldi rannavõrkpalli projektijuht Urmas Piik, kes peab hakkama lahendama hulka probleeme, kuhu ala Eestis sattunud on. Pärast Kristjan Kaisi – Rivo Vesikut pole keegi suutnud teha suuri tegusid ja ainus praegu tõsiselt tegutsev duo Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar üritab tippmängu pääseda, tegutsedes vaid omal algatusel ja oma vahenditega. Pikaajalise edu saavutamiseks tuleb luua toimiv süsteem, et mängijate juurdekasv ning kodune tase oleks tagatud. Kõige suurem küsimus, millele Piik peab hakkama vastust otsima, on Eesti spordi alatine murelaps ehk kust leida raha.