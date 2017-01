Kas Klavan on möödunud Poomist ja tõusnud läbi aegade parimaks?

Eesti läbi aegade parimaks jalgpalluriks on ikka peetud legendaarset väravavahti Mart Poomi. Eelmise aasta kevadel reastas ka ajakiri Jalka Maarjamaa parimad ning esikohale asetati esimese eestlasena Premier League’i jõudnud Poom. Käimasoleva hooaja põhjal on aina loogilisem küsida, kas tolles tabelis teisel kohal olnud Ragnar Klavan on nüüd hoopis ise tõusnud esikohale?