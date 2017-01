Kas Eesti käsipall tõuseb tuhast?

KÄSIPALL. Eesti käsipallikoondis jõudis tänavu üle mitme aasta taas valikmängude järgmisse ringi ning astus sammu lähemale sellele, et jõuda 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Mõneti võis lõppenud valikmängude edu pidada üllatavaks, sest meeskonnast jäid eemale paljud nimekad ja kogenud mängijad, ent valiktsükliks kokku pandud koondis näitas taset ning andis kritiseerijatele ninanipsu. Kas tegemist on Eesti käsipalli uue tõusuga või on see vaid ajutine sähvatus?