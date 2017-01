Kastikate kroonimata kuningas

1948. aasta alguses avalikkuse ette toodud Fordi F-seeria väikeveokite ajalugu näikse vaid rekorditest koosnevat. 1977. aasta jaanuarist peale on neid müüdud üle 26 miljoni ja üksteise järele pargituna – tihedalt, nii et kaitseraud on kaitserauas kinni – teeks tekkiv rivi enam kui kolm tiiru ümber maakera. Vähe sellest, F-seeria kastikad on Ühendriikide populaarseim automudel – ja nii juba 35 aastat jutti! Ja mis te arvate, milline auto on kõige popim Kanadas? Õige, samuti F-seeria kastikas.

Valikus on nii taga- kui ka nelikveolised versioonid, veokastid ja kabiinid on saadaval kolmes pikkuses. Plldil on viiekohaline SuperCrew kabiin ja 5,5 jala pikkune veokast. / Eero Vabamägi

Rattakoopalaiendid on lisavarustuse hulgast, ülejäänu aga Platinum-varustus. Autode kandejõud – 625 kg – on väiksemaks «joonistatud», vastasel juhul nõutaks sohvrilt C-kategooria juhiluba. / Eero Vabamägi

Kolmeteistkümnes sõdalane

See valge Platinum varustuses F-150 kuulub viimasesse, 13. põlvkonda ja on valmistatud kui 2015. aasta mudel. Praeguste plaanide kohaselt peaks selle põlvkonna autod jääma koosteliinile vähemalt järgmise aastani ja Ford teeb nende juures igaks mudeliaastaks uuendusi, et ostjate vererõhk jätkuvalt «punases» hoida. Nii toodi käimasolevaks mudeliaastaks valikusse kümnekäiguline automaatkäigukast, mida saab soetada nii taga- kui ka nelikveoliste masinatega. Kõik selleks, et siluda allesjäänud kahvatud laigud mootorite momendikõveras ja teha F-150 parimaks veduriks, mida kuni 3500 kg kaaluva piduritega haagise ette leida võib.

Viimase põlvkonna autod on erandlikud ka kere poolest. Kõik kerepaneelid peale tuleseina on valmistatud alumiiniumsulameist – samasugusest materjalist, mida kasutati armee tarbeks toodetud Humveede juures – ja seepärast on need autod võrreldavast eelkäijast enam kui 300 kg kergemad. Ilmselt ka konkurentidest, sest alumiinimpaneelidest kere peaks olema siiani vaid «eff-sajaviiekümne» eripära. Kaalusäästu nimel on vaeva nähtud mujalgi, näiteks õhukeste lamineeritud aknaklaaside ja kaheksa risttalaga terasest redelraamiga, mis on eelkäija omast 27 kg kergem.

Jänkistani auto kohta on erandlik ka F-150 mootorivalik, kus pooled on ülelaetud jõuallikad. Ottomootoreist on valikus 2,7-liitrine kahe turbokompressoriga V6 (330 hj), vabalthingav 3,5-liitrine V6 (286 hj), sama mootori ülelaetud versioon (370 hj) ja vabalthingav viieliitrine V8 (390 hj). Järgmiseks mudeliaastaks võetakse relvastusse ka kolmeliitrine turbodiisel, mille praegu leiab Jaguari ja Land Roveri mootoriruumides. Siis tuleb valikusse ka 3,3-liitrine V6, mille näitajad jäävad samaks praeguse 3,5-liitrise vabalthingavaga. Seda mootorit saab siis ainsana kuuekäigulise automaatkäigukastiga, ülejäänud varustatakse kümnekäigulisega.

Aga kuidas ta sõidab?

Keskpäraselt. Kui aga arvestada seda, et roolite pea kuue meetri pikkust veokit, mis kaalub tühjalt 2218 kg, siis isegi hästi. Sõiduautost ümber istudes jääb esiti mulje, nagu istuks te mister Beani kombel auto katusel, ent see ununeb esimese kahe foorivahega. Seejärel võlub teid F-150 «kergejalgsus» linnaliikluses – vähemasti on see nii kahe turbokompressoriga 3,5-liitrise EcoBoosti puhul (370 hj) – ja teadmine, kui lihtne selle mürakaga sõita on. Viiekohaline SuperCrew kabiin pakub väga head nähtavust, sest vööliin on harjumuspärasest madalamal, aknapind tavapärasest suurem ja teie päralt on ka hiigelsuured peeglid, mis õnnetuseks küll määrduvad kiiresti. Liitke neile kergesti hoomatavad gabariidid ja kõrge isteasend ning leiate end olukorrast, kus olete eespool toimuva suhtes kaasliiklejatest alati paremini informeeritud. Kilulinnas seiklemine oli seepärast tunduvalt stressivabam, sest tänu paremale ülevaatele jäid tegemata tarbetud reavahetused ja valge müraka ees olevat tühimikku ei julgetud niisama lihtsalt «kinni nõeluda».